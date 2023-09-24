Гафин: «В «Динамо» достаточно ребят с характером, но в матче со «Спартаком» этого не хватило»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии «СЭ» рассказал об адаптации новичков бело-голубых и высказался о поражении команды от «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

— Есть ли, на ваш взгляд, лидер в команде?

— В команде есть достаточное количество ребят с характером, но на сегодняшний день этого не хватило.

— Довольны ли вы тем, как в команду вливаются новички?

— В матче со «Спартаком» они провели достаточное количество времени на поле. Считаю, что их потенциал гораздо выше, чем-то, что мы увидели. Любому футболисту нужно время, чтобы влиться в коллектив.

— Вы говорили про Бителло, якобы планируете, что он станет лучше, чем Малком и Клаудиньо...

— Я не говорил, «планирую, что он станет лучше». Меня спросили, может ли он быть на их уровне. Я ответил, соответственно, что может. Ну, я повторюсь, что для любого серьезного результата нужно время на адаптацию.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном.