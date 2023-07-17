Фернандес: «Сразу ответил, что раз ЦСКА решил не возвращать меня, то готов принять предложение «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как проходили переговоры с его новым клубом.

— Расскажите в деталях, как возникло предложение сине-бело-голубых, долго ли раздумывали, почему решились на этот шаг?

— Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев, — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 годы.