Газзаев: «Если Марио пригласили, значит позиция «Зенита» на поле считалась слабой»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» объяснил переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Если Марио пригласили, значит позиция на поле считалась слабой, нуждалась в усилении. В этом плане «Зенит» совершил хорошее приобретение. Они хотели усилить позицию и сделали это. Марио — игрок с менталитетом победителя, высокий уровень игры. За 10 лет не было никаких сомнений в его мастерстве и самоотдаче в игре», — сказал Газзаев «СЭ».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.