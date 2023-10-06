Филимонов: «Акинфеев — знаковый футболист для России, но в Европе он не занимает такого же высокого положения»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов считает, что Игоря Акинфеева из ЦСКА обоснованно не относят к одним из лучших вратарей европейского и мирового футбола. По его мнению, у россиянина нет глобальных заслуг.

«Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. Есть люди, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад. Так что не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь — знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола», — цитирует Филимонова Sport24.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Всего он провел 747 матчей за армейцев, пропустил 673 гола и 312 игр отстоял на ноль.

37-летний вратарь является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.