ФК «Сочи» призвал жителей города оставаться дома из-за ухудшения погоды

«Сочи» призвал болельщиков оставаться дома из-за ухудшения погоды в городе.

Сообщалось, что в ближайшие часы и ночью ожидается ухудшение погоды с выпадением большого количества осадков и возможным прохождением смерчей над морем.

«Дорогие сочинцы, призываем вас оставаться дома или в других безопасных местах. Синоптики сообщают об ухудшении погоды с выпадением большого количества осадков. Берегите себя!» — говорится в сообщении.