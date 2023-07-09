ФК «Сочи» призвал жителей города оставаться дома из-за ухудшения погоды

Сегодня, 22:13
«Сочи» призвал болельщиков оставаться дома из-за ухудшения погоды в городе.
Сообщалось, что в ближайшие часы и ночью ожидается ухудшение погоды с выпадением большого количества осадков и возможным прохождением смерчей над морем.
«Дорогие сочинцы, призываем вас оставаться дома или в других безопасных местах. Синоптики сообщают об ухудшении погоды с выпадением большого количества осадков. Берегите себя!» — говорится в сообщении.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Сочи» сыграет против «Балтики». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.