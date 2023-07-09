Михаил Кержаков: «По ощущениям, «Зенит» готов к матчу за Суперкубок»

Сегодня, 22:22
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о состоянии команды после последнего матча предсезонного турнира Кубок PARI Премьер против «Фенербахче» (0:0, 4:3 — пенальти).
— По ощущениям к Суперкубку готовы?
— По ощущениям — да. Сейчас будет уже непосредственно подготовка к нему, недельный цикл, так как предсезонный турнир окончен.
— Кому мысленно позвонили по телефону после второго отбитого пенальти?
— Руководству (смеется). На самый верх.
— Что за история про спор насчет картошки?
— Человек в комментариях в соцсетях написал, что я в воротах как мешок картошки. Я сказал, что если не отобью пенальти до конца сезона, то могу предоставить [мешок картошки].
— В ответ человек ничего не должен?
— Так я ж проиграл. Он должен только объявится.
— Помните, когда последний раз была выиграна вами серия пенальти?
— Кубок в 2010-м — «Алания».
15 июля «Зенит» сыграет против ЦСКА в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.