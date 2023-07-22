Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: «Зенит» может проиграть чемпионство только сам себе»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в разговоре с «СЭ» высказался о конкуренции за лидерство РПЛ.

«Судя по матчу за Суперкубок, ЦСКА даже получше выглядел, более готовым. В России есть клубы, которые уже в этом сезоне постараются прервать гегемонию Питера. Будет тяжело, но шанс есть. В то же время понимаю: «Зенит» может проиграть чемпионство только сам себе», — сказал Трошечкин «СЭ».

Трошечкин также поделился ожиданиями от стартового матча РПЛ сезона 2023/2024 против «Зенита».

«Пускай приезжают — посмотрим. Настроены мы амбициозно. Вы сами все видели в матче против ЦСКА», — добавил Трошечкин.

В прошлом сезоне «Зенит» стал в пятый раз подряд чемпионом российской премьер-лиги.