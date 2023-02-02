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Сегодня, 09:05

Форвард «Динамо» Нгамале рассказал, как принял решение о переезде в Россию

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Николя Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» рассказал, как принял решение о переходе в РПЛ из швейцарской лиги.

— У меня не было никаких проблем с этим выбором. Хотелось попробовать новое, изменить что-то в жизни. До этого провел семь лет в Швейцарии, у меня были предложения из Германии и Франции, но я решил переехать в Россию. Не было ни страха, ни беспокойства, потому что [политическая] ситуация не имеет ничего общего с футболом. Мое дело — играть в футбол, делать то, что я люблю, — сказал Нгамале.

В 2022 году после отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований многие иностранные футболисты команд РПЛ покинули чемпионат. Нгамале перешел в «Динамо» 8 сентября 2022 года.

Муми Нгамале. «Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании
Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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