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Сегодня, 11:43

Форвард «Локомотива» Изидор близок к переходу в «Марсель»

Виктория Кравченко
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в ближайшее время может перейти в «Марсель», сообщает L'Equipe.

По данным издания, французы работают над трансфером 22-летнего игрока. Чтобы его подписать, «Марселю» нужно расстаться как минимум с одним футболистом атаки. Среди кандидатов на продажу — полузащитник Руслан Малиновский и форвард Дженгиз Ундер.

Игроком также интересуются еще несколько клубов лиги 1.

Француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В московском клубе футболист провел 40 матчей, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Wilson-isidor-lokomotiv-moscou-courtise-par-l-om/1412507
ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
Вильсон Изидор
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