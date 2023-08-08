Форвард «Локомотива» Изидор близок к переходу в «Марсель»

Сегодня, 11:43
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в ближайшее время может перейти в «Марсель», сообщает L'Equipe.
По данным издания, французы работают над трансфером 22-летнего игрока. Чтобы его подписать, «Марселю» нужно расстаться как минимум с одним футболистом атаки. Среди кандидатов на продажу — полузащитник Руслан Малиновский и форвард Дженгиз Ундер.
Игроком также интересуются еще несколько клубов лиги 1.
Француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В московском клубе футболист провел 40 матчей, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.