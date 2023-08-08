Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:40

«Спартак» попросил ЭСК РФС оценить работу судьи Кукуляка в матче с «Рубином»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра матча красно-белых против «Рубина» (1:4) Евгения Кукуляка. Об этом «СЭ» сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

На 37-й минуте матча 3-го тура РПЛ Кукуляк назначил штрафной в пользу казанцев, после которого они сравняли счет в матче.

«Да, мы обратились в ЭСК», — сказал Зеленов.

Кукуляк назначил штрафной удар, хотя ни один из телеповторов не давал четкого понимания, что спартаковец Руслан Литвинов сфолил в борьбе с хавбеком казанцев Маратом Апшацевым. Однако этот эпизод не оказал ключевого влияния на исход встречи: во втором тайме красно-белые забили три гола и уверенно победили «Рубин».

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Полузащитнику «Зенита» Барриосу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей
Топ-игроки стартовых туров РПЛ: Чалов — второй, а лидер — дебютант лиги
Министр просвещения РФ Кравцов надеется на высокий уровень игры «Спартака»
Орещук — о матче «Зенит» — «Динамо»: «Я не понимаю, за что удалили Барриоса»
Орещук — о критике Газзаева в адрес «Динамо»: «Ему хочется все и сразу»
«Я не верю в «Спартак» на дистанции — «Зенит» все равно будет чемпионом». Орещук — о гонке за золото
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Барриоса

Форвард «Локомотива» Изидор близок к переходу в «Марсель»