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Сегодня, 15:53

Форвард «Сочи» Сарвели заявил, что ничего не знает о своем уходе из клуба

Алина Савинова
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Форвард «Сочи» Владислав Сарвели отреагировал на информацию о том, что он покинет команду в ближайшее время.

«Я покину «Сочи»? Не знаю», — цитирует Сарвели Metaratings.ru.

Ранее экс-руководитель пресс-службы «Сочи» Александр Груднев в своем Telegram-канале сообщил о том, что Сарвели должен покинуть сочинский клуб, а его игровой номер может перейти к Ивану Игнатьеву.

Сарвели выступает за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в составе «Крыльев Советов» и «Чертаново».

Источник: https://metaratings.ru/news/sarveli-zayavil-chto-nichego-ne-znaet-o-svoyom-ukhode-iz-sochi-261165/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Владислав Сарвели
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