Форвард «Сочи» Сарвели заявил, что ничего не знает о своем уходе из клуба

Форвард «Сочи» Владислав Сарвели отреагировал на информацию о том, что он покинет команду в ближайшее время.

«Я покину «Сочи»? Не знаю», — цитирует Сарвели Metaratings.ru.

Ранее экс-руководитель пресс-службы «Сочи» Александр Груднев в своем Telegram-канале сообщил о том, что Сарвели должен покинуть сочинский клуб, а его игровой номер может перейти к Ивану Игнатьеву.

Сарвели выступает за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в составе «Крыльев Советов» и «Чертаново».