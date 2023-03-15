Нападающий «Урала» Влут: «РПЛ до сих пор остается в десятке лучших чемпионатов Европы»

Голландский нападающий «Урала» Рай Влут в разговоре с «СЭ» оценил уровень игры в РПЛ.

«Сложно сравнить уровни чемпионатов Казахстана, Италии, Швейцарии и России. Думаю, я приспособился к уровню российской лиги! РПЛ отличается от Голландии. Это хороший, сильный чемпионат. Считаю, что РПЛ до сих пор остается в топ-10 лиг Европы. Конечно, раньше было больше топовых игроков, а сейчас скорее играют молодые, но тоже качественные футболисты», — сказал Влут «СЭ».

Влут перешел в «Урал» из «Астаны» в сентябре 2022 года. В 13 матчах за команду из Екатеринбурга 27-летний нидерландец забил 5 голов.