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Сегодня, 12:00

Нападающий «Урала» Влут: «РПЛ до сих пор остается в десятке лучших чемпионатов Европы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Рай Влут.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голландский нападающий «Урала» Рай Влут в разговоре с «СЭ» оценил уровень игры в РПЛ.

«Сложно сравнить уровни чемпионатов Казахстана, Италии, Швейцарии и России. Думаю, я приспособился к уровню российской лиги! РПЛ отличается от Голландии. Это хороший, сильный чемпионат. Считаю, что РПЛ до сих пор остается в топ-10 лиг Европы. Конечно, раньше было больше топовых игроков, а сейчас скорее играют молодые, но тоже качественные футболисты», — сказал Влут «СЭ».

Влут перешел в «Урал» из «Астаны» в сентябре 2022 года. В 13 матчах за команду из Екатеринбурга 27-летний нидерландец забил 5 голов.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
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