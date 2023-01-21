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Сегодня, 11:45

Камоцци: «Никогда не пойду работать в «Зенит», я — спартаковец»

Виталий Косик
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что никогда не стал бы работать в «Зените».

«Соглашусь ли стать советником по трансферам «Зенита», если поступит предложение? Несмотря на то, что я профессионал и серьезно отношусь к своему делу, я никогда не пойду работать в «Зенит». Уважаю всех сотрудников этого клуба, но я — спартаковец. В России для меня существует только «Спартак», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци работал в московской команде с 2020 по 2022 год.

Красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров и отстают от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 баллов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-nikogda-ne-pojdu-rabotat-v-zenit-ya-spartakovets/
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ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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