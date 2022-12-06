Ермаков: «Занимаюсь английским. Планирую поиграть в Англии и Испании»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» рассказал, почему активно изучает английский.

— В ЦСКА много легионеров. Это создает трудности в коммуникации?

— В раздевалке, в столовой мы все общаемся. К сожалению, нет такого, чтобы мы куда-то вышли погулять вместе. Наверное, здесь больше вопрос языкового барьера... Если бы я знал языки, было бы намного легче. Но я сейчас занимаюсь английским. Понимаю, что это полезно и для футбола, и для жизни. В общении с легионерами помогает — да и кто знает, как в дальнейшем сложится карьера. У меня в планах поиграть в Англии, Испании. Мечтать не вредно, так что учу язык с прицелом на будущее.

19-летний Ермаков — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 21 матче за армейцев во всех турнирах.