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Сегодня, 17:18

Карапузов: «Личка — очень открытый и требовательный человек»

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

«Мы с ним две недели работаем. Очень интенсивные сборы проводим, большие нагрузки, которых я еще не видел. Интересно, как будет продолжаться. Он эмоциональный, требовательный, но удивляться тут нечему. Да, он открытый человек», — цитирует Карапузова Metaratings.ru.

Личка возглавил «Динамо» в июне этого года.

В первом туре нового сезона РПЛ московская команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 21 июля.

Источник: https://metaratings.ru/news/karapuzov-po-pervomu-oshusheniyu-lichka-ochen-otkrytyi-i-trebovatelnyi-chelovek-264810/
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