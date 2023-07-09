Карапузов: «Личка — очень открытый и требовательный человек»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

«Мы с ним две недели работаем. Очень интенсивные сборы проводим, большие нагрузки, которых я еще не видел. Интересно, как будет продолжаться. Он эмоциональный, требовательный, но удивляться тут нечему. Да, он открытый человек», — цитирует Карапузова Metaratings.ru.

Личка возглавил «Динамо» в июне этого года.

В первом туре нового сезона РПЛ московская команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 21 июля.