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Сегодня, 17:55

Между «Бешикташем» и ЦСКА нет договоренности по полузащитнику Зайнутдинову

Алина Савинова
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«Бешикташ» продолжает вести переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как отмечает источник, турецкая и московская команды пока не могут согласовать сумму за выкуп футболиста, но при этом в «Бешикташе» уверены, что смогут подписать полузащитника. Отмечается, что главный тренер клуба из Турции Шенол Гюнеш лично заинтересован в трансфере Зайнутдинова. «Бешикташ» готовится сделать новое предложение ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу Зайнутдинова. Сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро и бонусы.

Футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005208286_mejdu_beshiktashem_i_cska_net_dogovorennosti_po_zaynutdinovu
Бактиер Зайнутдинов
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