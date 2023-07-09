Между «Бешикташем» и ЦСКА нет договоренности по полузащитнику Зайнутдинову

«Бешикташ» продолжает вести переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как отмечает источник, турецкая и московская команды пока не могут согласовать сумму за выкуп футболиста, но при этом в «Бешикташе» уверены, что смогут подписать полузащитника. Отмечается, что главный тренер клуба из Турции Шенол Гюнеш лично заинтересован в трансфере Зайнутдинова. «Бешикташ» готовится сделать новое предложение ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу Зайнутдинова. Сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро и бонусы.

Футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.