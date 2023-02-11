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Агент Сафонов о «Химках»: «Там непонятный бардак. Со стороны смотришь, как театр абсурда какой-то»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил трансферную кампанию подмосковных «Химок».

— Помогут ли новые игроки сохранить прописку команды в РПЛ?

— Я думаю, что нет. Там непонятный бардак. Сколько народу пришло, сколько — ушло. Со стороны смотришь, как театр абсурда какой-то.

Каждый день игроки приходят. Чемпионат уже скоро начинается. Одно дело сразу, а у них только сейчас. У меня складывается впечатление, что до конца сезон доиграют, и будут очередным банкротом типа «Уралана» или «Тосно».

— Почему клуб не делает ставку на русских игроков, в том числе на воспитанников?

— Там вообще непонятно, кто руководит клубом. Терюшков обо всем кроме футбола разговаривал. Когда тренером был Юран, у команды был результат, после чего его убрали. Пришел Писарев, за две недели на 30 миллионов ему долг насчитали. А сколько директоров поменялось и прочего... Футбол за такое наказывает.

— Знакомы ли вам имена новичков?

— Я никого не знаю из нынешнего состава. Наверное, я не последний агент. Кто-то из них был в системе «Севильи». Это тоже самое, если бы я играл с Овечкиным. Но это же не значит, что я такого же класса хоккеист. Что это за футболисты, никто не может понять. Не хочу быть клоуном, говоря о том, что кто-то заиграет.

Сейчас я смотрю практически все товарищеские игры. Вообще не понимаю, во что играют «Химки». На мой взгляд, это команда уровня ФНЛ. Тот же «Рубин» точечно укрепился. Видно, что есть и тренер, и команда. Видно, что они выйдут в РПЛ. А «Химки» — это лишь подобие футбола.

Были люди с опытом в премьер-лиге. Почему спрос на Глушакова был? Или на Камышева, который 1997 года рождения? Как можно было отпустить Лантратова? Они все нашли варианты. Если бы они были дерьмовыми футболистами, то не взяли бы Лантратова «Локомотив», где он уверенно будет первым номером. Глушакова в «Нижний Новгород». Там были ребята, которые поиграли на высшем уровне.

Русских всех убрали, взяли этих ребят. Не уверен, что за честь клуба будет биться какой-то иностранец. Тем более у них постоянные задержки по зарплате, — сказал Сафонов «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-v-khimkakh-bardak-novye-legionery-ne-spasut
ФК Химки
Алексей Сафонов
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