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Сегодня, 15:00

Габулов считает ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» назвал свою тройку лидеров РПЛ по итогам чемпионата.

«Сложно сказать, но по качеству игры, если не брать «Зенит», предпочтительнее ЦСКА. «Ростов» неплох, набирает очки. Налицо большое количество пенальти, так скажем, но без каких-либо намеков. ЦСКА, «Ростов», «Спартак»... Красно-белые в принципе тоже по качеству игры прогрессируют. Посмотрим, будет очень интересно», — сказал Габулов «СЭ».

Владимир Федотов. «Армейцам не позволили победить тренерские решения. Но ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро». Мнение Габулова

В 24-м туре РПЛ ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1), хотя вел в счете и оказался в большинстве по ходу матча после удаления защитника Марио Митая.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая «Спартаку» 3 очка, «Ростову» — 4, а лидирующему «Зениту» — 13 баллов.

Владимир Габулов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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