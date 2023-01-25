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Сегодня, 22:22

Гаджиев: «Создание рабочей группы вызвано крайней ложностью вопроса возвращения команд»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о создании рабочей группы Российского футбольного союза совместно с УЕФА.

«Создание рабочей группы вызвано крайней ложностью вопроса возвращения команд. Мнения некоторых экспертов о том, что нам нужно перейти в Азию, они не подкрепляются уверенностью в том, что мы успеем выйти из УЕФА и неизвестно, что нас ждет в Азиатской футбольной конфедерации. Говорить о том, что мы можем принять какое-то конкретное решение после одной встречи нельзя. То, что мы читаем в зарубежной прессе, там написано, что пока будет СВО, ждать возвращения россиян на международную арену будет наивно», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10600274-gadzhiev-obyasnil-s-chem-svyazano-sozdanie-rabochej-gruppy-rfs-i-uefa-po-vozvrascheniyu-komand-na-mezhdunarodnuyu-arenu.html
Футбол
РФС
Гаджи Гаджиев
УЕФА
ФИФА
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