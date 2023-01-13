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Сегодня, 20:28

Гаджиев: «Тренерам «Спартака» виднее. Но Мевля и Рассказов играли с ошибками»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал тот факт, что московский «Спартак» не взял на тренировочный сбор в Дубай защитников Николая Рассказова и Миху Мевлю.

— На месте тренерам виднее. Со стороны о кадровой политике сложно судить. Такие решение принимаются, исходя из набора игроков в команде. Надо сопоставлять одного с другим, второго с третьим... Смотреть, как они взаимодействуют друг с другом на поле, — сказал Гаджиев «РБ Спорт».

— Но чем-то тренеры «Спартака» руководствовались?

— Понятно, что решение принято на основании прошедших игр, в которых игроки допускали ошибки и достаточно серьезные. Видимо, доверие к ним снизилось. Тренеры увидели, что Мевля и Рассказов не смогут быть полезными команде.

— Получается, оба не соответствуют требованиям тренерского штаба красно-белых?

— Со стороны, повторюсь, сложно судить. Мы можем только предполагать, что тому же Мевле, может, не хватает скорости для игры в «Спартаке», а Рассказову давали в команде немало шансов при разных тренерах. Но он все равно не убедил.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-treneram-spartaka-vidnee-no-mevlya-i-rasskazov-igrali-s-oshibkami/
Миха Мевля
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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