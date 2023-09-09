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Сегодня, 20:17

Гаджиев оценил вероятность увольнения Абаскаля из «Спартака» до зимней паузы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев объяснил, что повлияет на решение руководство московского «Спартака» о продолжении сотрудничества с главным тренером Гильером Абаскалем.

«Никто не знает, когда в «Спартаке» поменяется главный тренер. Все зависит от того, каков у Абаскаля кредит доверия и как будет выступать команда в будущем. Сегодня «Спартак» играет нестабильно и неорганизованно, крайне плохо в обороне. Понятно, что с такими действиями в защите достигнуть планируемого результата не удастся. А что будет после паузы на матчи сборных, неизвестно. От того, насколько эффективно Абаскаль ее заполнит и сможет ли выровнять игру, зависит очень много. А еще от того, верит ли руководство в способность наставника вести борьбу за чемпионство», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11132108-gadzhiev-ocenil-veroyatnost-uvolneniya-abaskalya-iz-spartaka-do-zimnej-pauzy.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
Гильермо Абаскаль
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