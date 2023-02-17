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Сегодня, 16:24

Гаджиев о задержках зарплаты в «Ростове»: «Карпину удастся справиться с командой в такой момент»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что в «Ростове» есть финансовые проблемы.

«Сложная ситуация, но были такие случаи и в моей практике тоже. Крайне сложно работать в команде, где долгое время не платят зарплату. Многое будет зависеть от футболистов. Если он все будут единым целым, но будут откалываться на разные группы, никто решит не подавать в Палату по разрешению споров, то будет куда проще. А если начнутся движения, то «Ростов» может «посыпаться». Мне кажется, что Карпину удастся справиться с командой в такой момент, он в авторитете и уважаем среди игроков. Тренер находится на контакте с руководством, поэтому сможет объяснить ребятам то, когда они получат свои деньги», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее СМИ сообщали, что последний раз футболисты «Ростова» получали зарплату в октябре.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ: в 17 матчах команда Валерия Карпина набрала 35 очков.

22 февраля «Ростов» сыграет против «Урала» в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-rostov-okazalsya-v-slozhnoy-finansovoy-situatsii-no-karpin-spravitsya-s-komandoy
ФК Ростов
Гаджи Гаджиев
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