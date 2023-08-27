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Сегодня, 18:32

Гаджиев: «Спартак» с точки зрения организации командной игры не готов к чемпионату»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о ничейной игре «Спартака» с «Ахматом» в рамках 6-го тура РПЛ (0:0).

«Можно говорить о том, что «Спартак» с точки зрения организации командной игры не готов к чемпионату. В тех играх, когда они много забивали — а таких было немало, — они одновременно и много пропускали. О чем это говорит? О том, что команда играет несбалансированно. В последнем матче они не пропустили, но и не забили. Если считать отдельно игры проигравших команд и победителей, то увидим, что у побежденных есть отрицательная зависимость игры в атаке и в обороне. Чем лучше играют в атаке, тем хуже — в обороне. На сегодняшний день это характерно для «Спартака», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В 7-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/27/21160448.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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