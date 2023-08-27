Гаджиев: «Спартак» с точки зрения организации командной игры не готов к чемпионату»

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о ничейной игре «Спартака» с «Ахматом» в рамках 6-го тура РПЛ (0:0).

«Можно говорить о том, что «Спартак» с точки зрения организации командной игры не готов к чемпионату. В тех играх, когда они много забивали — а таких было немало, — они одновременно и много пропускали. О чем это говорит? О том, что команда играет несбалансированно. В последнем матче они не пропустили, но и не забили. Если считать отдельно игры проигравших команд и победителей, то увидим, что у побежденных есть отрицательная зависимость игры в атаке и в обороне. Чем лучше играют в атаке, тем хуже — в обороне. На сегодняшний день это характерно для «Спартака», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В 7-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.