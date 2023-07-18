Гаджиев предположил, сможет ли ЦСКА усилить игру без приобретения новых футболистов

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался об особенностях трансферной политики ЦСКА в летнее межсезонье.

«Несмотря на отсутствие приобретений у ЦСКА, многие отмечают, что в матче за Суперкубок армейцы выглядели лучше «Зенита», особенно во втором тайме. Усиление команды приглашением новых игроков — это чрезвычайно важный аспект подготовки к сезону. Но не совсем верно считать, что если команда не приобрела новых футболистов, то она не сможет найти внутренние ресурсы для усиления игры», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

22 июля ЦСКА сыграет против «Урала» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России. Матч между московской и екатеринбургской командами начнется в 13.00 по московскому времени.

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