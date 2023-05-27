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Сегодня, 19:24

Гаджиев рассказал, как сделать чемпионат России привлекательнее для болельщиков

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, нужно ли изменить структуру РПЛ.

«У нас определились только вылетевшие команды и чемпион, а все остальное пока неясно. Как раз это та дилемма, которая сейчас обсуждается в РПЛ: какая структура чемпионата в конечном итоге приведет к тому, что не будет в концовке проходных игр. Это очень важно, это правильно. Когда есть проходные игры, теряется интерес к чемпионату. Как сделать так, чтобы конкуренция была еще выше, чем сегодня? Чтобы звание чемпиона решалось в последних турах, и кто вылетит — тоже. Для этого, в первую очередь, нужно, чтобы уровень команд был примерно равным», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Петербургская команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков. ЦСКА с 54 очками идет на второй позиции. Тройку лидеров замыкает «Спартак», в активе которого 53 очка.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/27/20538530.shtml
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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