Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Гаджиев рассказал, от чего будет зависеть результат матча «Динамо» — «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Краснодар» в первом туре РПЛ.

«В сезоне стартует не только новый главный тренер Марцел Личка, но и все обновленное «Динамо». Очень многое в этом матче будет зависеть от готовности обоих соперников. Под ней я в первую очередь подразумеваю настрой на максимальную самоотдачу. Если его не будет, то все остальное уже не имеет принципиального значения. Поэтому будем надеяться, что обе команды подойдут к встрече в оптимальном состоянии», — приводит слова Гаджиева Vrpognoze.ru.

Встреча между командами пройдет 21 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главный тренер СКА Роман Ротенберг продлил соглашение на пять лет
Зверева снова обвинили в абьюзе. У Александра неприятности еще с одной бывшей
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
В Молдавии врач отказался оперировать русскую пациентку
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Овчинников заявил, что «Динамо» показывает самую унылую игру среди московских клубов
«Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложно
«Пари НН» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
В «Зените» сообщили, что Вендел возвращается в расположение клуба
Валуев: «В этом сезоне буду ходить на матчи «Зенита», он главный претендент на чемпионство»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агкацев — о любимом клубе в Европе: «Когда увидел слезы Касильяса, перестал болеть за «Реал»

«Пари НН» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ