Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в самый холодный день сезона в Москве

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал о погоде, которая ожидается во время матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

«Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днем будет максимум до -11 или -13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее, от -12 до -14. Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, а вечером будет составлять примерно 83 процента. За счет сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как -15 или -18 градусов», — цитирует Тишковца «Чемпионат».

Также специалист центра погоды ФОБОС заявил, что вечером в Москве будет обжигающий морозец, а ощутимых осадков не ожидается.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет 8 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (2:2) в Екатеринбурге. Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Урал» находится на 12-й строчке (19 очков).