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РПЛ

Сегодня, 11:51

Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче с «Сочи» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Спасибо большое нашим дорогим болельщикам за поддержку! То, что вы пришли проводить нашу команду после тренировки на важнейший матч, дорогого стоит! Это тот импульс и тот заряд энергии, который необходим нашим ребятам!

Когда мы едины, мы непобедимы! Вперед, «Локо»! Плечом к плечу!» – написал Галактионов в соцсетях.

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 3 сентября. Перед этим «Локомотив» 30 августа в гостях встретится с «Ростовом» в FONBET Кубке России.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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