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Сегодня, 10:47

В «Спартаке» сообщили, что проведут переговоры по новому контракту с Джикией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал потенциальные переговоры по новому контракту с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«На данный момент переговоры не проходили. Пройдут ли? Пройдут», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Джикия потерял место в стартовом составе после перехода серба Срджана Бабича из «Альмерии» в летнее трансферное окно.

В последний раз Джикия выходил в стартовом составе «Спартака» 4 октября в матче против «Динамо» (0:3) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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