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Сегодня, 09:50

Гаранин: «В «Сочи» были детали, которые я не сделал так, как должен был»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о работе в черноморской команде, которой руководил первую часть сезона-2022/23.

25 декабря 2022 года «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды.

«В «Сочи» были детали, которые я сделал не так, как должен был сделать. Это моменты, связанные с деталями тренировочного процесса, принципами взаимоотношений в команде. Проблем во взаимоотношениях с несколькими опытными игроками у меня не было. В любом коллективе, где собраны очень серьезные, знающие себе цену футболисты, могут быть, безусловно, какие-то недопонимания и сомнения — как с одной, так и с другой стороны. Но каких-то конфликтов, визгов, криков точно не было. А история про конфликты с Цаллаговым и Юсуповым — это все шляпа, полное вранье», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-garanin-v-sochi-by-li-detali-kotory-e-ya-sdelal-ne-tak-kak-dolzhen-by-l/
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РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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