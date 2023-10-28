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Сегодня, 19:20

Асхабадзе о словах Абаскаля про поле: «Это слова слабого человека, который не умеет проигрывать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе после победы над «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ ответил главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

— Вам нравится футбол, который показывает команда при Сергее Ташуеве?

— Сегодня мы показали, что даже на таком тяжелом поле «Факел» может играть в футбол. Аномальная погода, ливень, снегопад обрушились на город... Мы даже между собой шутили: туман был, снегопад тоже, что еще нужно, чтобы окончательно усложнить нам жизнь? Но мы справились с определенными вещами! Подготовили стадион, подготовили газон, который является не новым. Ребята поняли идеи главного тренера, слышат его, выполняют установку. Команда заслуживает пятерку с плюсом и за игру, и за результат! «Факелу» не в новинку рвать шаблоны. Это радует.

— А вот что сказал Гильермо Абаскаль после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях, «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

— Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

— При этом некоторые специалисты считают, что «Факелу» было легче приспособиться к такому газону.

— Хотел бы подчеркнуть. «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережем это поле, понимаем специфику, ждем новый стадион. Выходим на этот газон только на игру — как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нем не проводим.

— Следующий домашний матч «Факел» проведет 11 ноября. Сумеете ли привести поле в порядок к игре с ЦСКА?

— Мы подготовим поле. Все системы департамента подключены. Сегодняшнее состояние газона связано исключительно с погодной аномалией. Считаю, 11 ноября газон будет соответствовать приемлемому уровню.

Игроки &laquo;Факела&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. «Обыграли «Спартак» по всем статьям, старались комбинировать, а не навешивать». Асхабадзе о победе и словах Абаскаля

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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