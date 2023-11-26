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Сегодня, 22:17

Мостовой не считает полузащитника «Динамо» Карраскаля топ-игроком

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче против ЦСКА в 16-м туре РПЛ (3:2).

«Не сказал бы, что Карраскаль — топ-игрок. Он в ЦСКА здорово себя проявлял, а в «Динамо» у него пока не получается. Но как раз в игре против ЦСКА он был одним из лучших, его выход на поле все изменил. Он изменил ход игры. Одну игру провел здорово, посмотрим, как будет на дистанции», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

25-летний Карраскаль перешел из ЦСКА в «Динамо» в летнее трансферное окно. Он провел 12 матчей за динамовцев во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ne-skazal-by-chto-karraskal-top-igrok/
Александр Мостовой
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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