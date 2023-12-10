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РПЛ

Сегодня, 08:30

В «Спартаке» подтвердили факт встречи с экс-спортивным директором «Зенита» Рибалтой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Олег Малышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» высказался о слухах о возможном назначении испанского специалиста Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба.

«Как я говорил раннее, «Спартак» — большой клуб. Мы встречаемся с российскими и иностранными специалистами по разным вопросам. Действительно, Хавьер приезжал в Москву и мы общались», — сказал Малышев «СЭ».

Также Малышев опроверг информацию о встрече с главным скаутом «Бенфики» Тамашем Амаралом.

«С ним не общались», — добавил Малышев.

7 декабря журналист Иван Карпов сообщал, что испанец является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака». Сам функционер опроверг эту информацию. По его словам, он прилетел в столицу России «на каникулы».

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Хавьер Рибалта
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