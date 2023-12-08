В «Пари НН» рассказали об эпидемии: «Юран не унывает. Будем биться с «Зенитом» насколько хватит наших сил»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об эпидемии в клубе. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Сейчас сезон острых респираторных вирусных инфекций не только в Нижнем Новгороде, а повсеместно — в Москве, Санкт-Петербурге в том числе, — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ». — Наши ребята тоже люди, тоже могут столкнуться с инфекцией, что и произошло. Несколько человек сейчас чувствует себя не очень хорошо. Пока решения, кто будет в стартовом составе, нет. Оно будет приниматься завтра».

Также Мелик-Гусейнов рассказал подробности эпидемии в клубе.

«Сейчас несколько человек с температурой больше 38 градусов. Наши медики работают по определенному протоколу. Если завтра симптоматика уйдет, температуры не будет, а организм будет готов к такой физической нагрузке, то тот, кто болеет сейчас, может, и выйдет завтра. Сергей Николаевич не унывает. Мы будем биться с «Зенитом» насколько хватит наших сил, мы готовы к этой игре и ментально, и физически. Мамаду тоже приболел, но не так сильно, как остальные. Может, завтра все хорошо будет с его здоровьем», — добавил Мелик-Гусейнов.

В 18-м туре РПЛ «Пари НН» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 9 декабря в 19.45 по московскому времени на «Газпром Арене».