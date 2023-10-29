Гендиректор «Пари НН»: «Два незабитых пенальти — футбольная магия, но она не происходит сама по себе»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Сочи» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Двойной валидольный матч! Могу так про себя сказать. Очень важные домашние три очка. Пока все давали прогнозы на разные исходы, команда не обращала на это внимание. В том числе на победу «Сочи» над «Уралом». Команда сделала свою работу. Все переживали. В наши ворота дважды били пенальти и дважды не забили. Это футбольная магия! Но она не происходит сама по себе, а лишь тогда когда все работают. Мы работаем!» — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

На 63-й минуте защитник «Сочи» Ваня Дркушич не забил пенальти. Вратарь «Сочи» Артур Нигматуллин ногой отразил мяч. На 90+3-й минуте полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа мог сравнять счет, но не реализовал 11-метровый удар. Он пробил выше ворот.

«Пари НН» набрал 20 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» находится на последнем, 16-м, месте (9 очков).