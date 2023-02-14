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Сегодня, 15:11

Генич заявил, что «Зениту» нужно опасться нынешнего «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Надо ли «Зениту» опасаться нынешнего «Спартака»? Надо. Это хороший знак для «Зенита». У команды пока втягивающий футбол. Этот «Спартак» надо опасаться. Другое дело, что петербуржцы большие матчи не проваливают. Если посмотреть все игры первой части сезона, когда «Зенит» чувствует дыхание в спину, то он включает свой мощный игровой ресурс и дожимает соперников. Преимущество у «Зенита» весьма комфортное в таблице. Если в ноябре я бы дал 85-90 процентов на победу петербуржцев в чемпионате, то сейчас пять процентов «Спартак» уже откусил. Сложно представить, где «Зенит» в оставшейся части сезона может оступиться. В первом круге у команды Семака всего одно поражение от «Ахмата», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место (36 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-zenitu-nado-opasat-sya-ny-neshnij-spartak/
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