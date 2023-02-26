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Геннадий Орлов: «Сперцян и Захарян — разные игроки. Эдуард больше командный игрок, а по технике лучше Арсен»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с его коллегой по амплуа Арсеном Захаряном из «Динамо».

«Сперцян и Захарян — разные игроки. Сперцян больше командный игрок, у него больше страсти. А по технике лучше Захарян. У Арсена больше и тактических способностей. А Сперцян — это напор и страсть. Что лучше — неизвестно», — приводит Sport24 слова Орлова.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провел 22 матча за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 10 голами и 6 результативными передачами. На счету 19-летнего Захаряна 3 забитых мяча и 6 голевых передач в 23 играх.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-orlov-spertsyan-i-zakharyan-raznyye-futbolisty-eduard-bolshe-komandnyy-igrok-a-po-tekhnike-luchshe-arsen
Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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