Геннадий Орлов: «Сперцян и Захарян — разные игроки. Эдуард больше командный игрок, а по технике лучше Арсен»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с его коллегой по амплуа Арсеном Захаряном из «Динамо».

«Сперцян и Захарян — разные игроки. Сперцян больше командный игрок, у него больше страсти. А по технике лучше Захарян. У Арсена больше и тактических способностей. А Сперцян — это напор и страсть. Что лучше — неизвестно», — приводит Sport24 слова Орлова.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провел 22 матча за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 10 голами и 6 результативными передачами. На счету 19-летнего Захаряна 3 забитых мяча и 6 голевых передач в 23 играх.