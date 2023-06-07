Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Орлов: «Джикия не входит в тройку сильнейших центральных защитников РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал четверку сильнейших защитников РПЛ.

— Оборона. Читал интервью Валерия Газзаева вашему изданию. Он назвал лучшим правым защитником спартаковца Даниила Денисова. Что ж, это мнение уважаемого специалиста, который выигрывал Кубок УЕФА. Но у меня все-таки свой кандидат — возможно, не слишком очевидный. Это Гленн Бейл из «Крыльев». обученный защитник. Я его поставлю выше и Денисова, и Караваева. Голландец резкий, техничный с неплохим видением поля. Конечно, и он далек от идеала, но все же, на мой взгляд, посильнее россиян на этой позиции.

Центр обороны. Многие предрекали Дивееву большое будущее. Но сейчас он играет неуверенно. Да, можно списать это и на тяжелую травму, но факт остается фактом: Игорь ошибается. Потерял резкость... Не могу его включить в свой список. Вообще с защитниками в РПЛ туго. Я, пожалуй, остановлю свой выбор, во-первых, на Осипенко из «Ростова». Максим выделяется на общем фоне, хотя и он не безгрешен. По большому счету тоже не быстрый защитник. Нет рывка с места. Разве можно его сравнить с Чорлукой, Ловреном, Ивановичем? Если не хватает резкости, можно играть за счет грамотного выбора позиции. Этим и отличались легионеры, которых я вам перечислил. Осипенко в этом компоненте им, конечно, уступает. Да и обороной он не может руководить так, как эти трое.

По этой самой причине я и не включаю в свой список Георгия Джикию. Он уже давно выступает за «Спартак», некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю. Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия — Жиго. Но «Спартак» вообще-то стал десятым... При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку.

Кто составит компанию Осипенко? Роша из ЦСКА. С нужной энергетикой. Он и в отборе неплох, и впереди помогает. Бразилец забил три мяча с игры. В активе того же Осипенко шесть голов, но четыре с пенальти. Первым запасным в моей сборной будет Кирилл Гоцук из Нижнего Новгорода. Какая у него харизма! Как он держит оборону, как подстегивает партнеров. Настоящий капитан. Да и впереди полезен.

По левому защитнику у меня никаких сомнений нет. Дуглас Сантос, — сказал «СЭ» Орлов.

Вильмар Барриос, Геннадий Орлов, Федор Чалов. «Литвинов нравится, но как подвинуть Барриоса? Чалов и Кордоба сильнее Соболева». Символическая сборная Орлова
Георгий Джикия
Дуглас Сантос
Максим Осипенко
РПЛ
Виллиан Роша
Геннадий Орлов
Гленн Бейл
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Орлов объяснил, почему считает Акинфеева лучшим вратарем РПЛ
«Литвинов нравится, но как подвинуть Барриоса? Чалов и Кордоба сильнее Соболева». Символическая сборная Орлова
Агент Джорджевича: «К Луке не относятся с уважением в «Сочи»
ЭСК РФС признала верным неназначение пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локо»
В «Ростове» исключили уход Уткина из команды
Хусаинов дал неудовлетворительную оценку судейству в прошедшем сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов объяснил, почему считает Акинфеева лучшим вратарем РПЛ