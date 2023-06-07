Орлов: «Джикия не входит в тройку сильнейших центральных защитников РПЛ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал четверку сильнейших защитников РПЛ.

— Оборона. Читал интервью Валерия Газзаева вашему изданию. Он назвал лучшим правым защитником спартаковца Даниила Денисова. Что ж, это мнение уважаемого специалиста, который выигрывал Кубок УЕФА. Но у меня все-таки свой кандидат — возможно, не слишком очевидный. Это Гленн Бейл из «Крыльев». обученный защитник. Я его поставлю выше и Денисова, и Караваева. Голландец резкий, техничный с неплохим видением поля. Конечно, и он далек от идеала, но все же, на мой взгляд, посильнее россиян на этой позиции.

Центр обороны. Многие предрекали Дивееву большое будущее. Но сейчас он играет неуверенно. Да, можно списать это и на тяжелую травму, но факт остается фактом: Игорь ошибается. Потерял резкость... Не могу его включить в свой список. Вообще с защитниками в РПЛ туго. Я, пожалуй, остановлю свой выбор, во-первых, на Осипенко из «Ростова». Максим выделяется на общем фоне, хотя и он не безгрешен. По большому счету тоже не быстрый защитник. Нет рывка с места. Разве можно его сравнить с Чорлукой, Ловреном, Ивановичем? Если не хватает резкости, можно играть за счет грамотного выбора позиции. Этим и отличались легионеры, которых я вам перечислил. Осипенко в этом компоненте им, конечно, уступает. Да и обороной он не может руководить так, как эти трое.

По этой самой причине я и не включаю в свой список Георгия Джикию. Он уже давно выступает за «Спартак», некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю. Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия — Жиго. Но «Спартак» вообще-то стал десятым... При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку.

Кто составит компанию Осипенко? Роша из ЦСКА. С нужной энергетикой. Он и в отборе неплох, и впереди помогает. Бразилец забил три мяча с игры. В активе того же Осипенко шесть голов, но четыре с пенальти. Первым запасным в моей сборной будет Кирилл Гоцук из Нижнего Новгорода. Какая у него харизма! Как он держит оборону, как подстегивает партнеров. Настоящий капитан. Да и впереди полезен.

По левому защитнику у меня никаких сомнений нет. Дуглас Сантос, — сказал «СЭ» Орлов.