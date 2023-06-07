Орлов объяснил, почему считает Акинфеева лучшим вратарем РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал лучших голкиперов РПЛ.

— За основу возьмем схему 4-3-3. В воротах Игорь Акинфеев. Ему по-прежнему нет равных. Надежен, хладнокровен, выручал ЦСКА.

Знаете, последние годы все чаще стали говорить, что наши вратари должны больше играть ногами, в отдельных командах делают упор на этом компоненте. Но что мы видим? Сколько ошибок допускают вратари, причем результативных? Сразу же на ум приходит Сергей Песьяков из «Ростова». Михаил Кержаков, надо признать, не очень хорошо играет ногами. А Иван Ломаев вообще слишком далеко выходит из ворот, авантюрен. До добра это все пока не доводит.

Акинфеев играет в старой манере, не «пожарит». Если отдает передачу ногой, то делает это точно. Он по-прежнему уверен в себе и поддерживает себя в отличной физической форме, все еще прыгуч, нет проблем с реакцией. Хотя порой ему и не требуется совершать сложные прыжки. Почему? Игорь великолепно выбирает позицию, читает эпизод и оказывается в той точке, куда прилетает мяч. Это опыт, помноженный на трудолюбие и природный талант.

Среди голкиперов я бы еще отметил Лантратова. Илья перешел из «Химок» в «Локомотив» и не потерялся в новом клубе, провел вторую часть сезона очень стабильно. На финише чемпионата понравился Артур Нигматуллин. Именно его блестящие действия позволили «Пари НН» сыграть вничью со «Спартаком». Ну и похвалил бы Гиорги Шелию из «Ахмата». Он порой совершал отличные спасения в этом чемпионате.

С Матвеем Сафоновым что-то происходит. Помните, раньше некоторые специалисты говорили, что у Акинфеева появился наследник. Время показало, что это не так. Во всяком случае пока. Голкипер «Краснодара» приостановился в развитии. В конце чемпионата уже в двух играх место в воротах «быков» занимал молодой Станислав Агкацев. Сафонов, возможно, как-то надломился психологически. Потерял уверенность, — сказал Орлов «СЭ».