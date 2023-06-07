Промес считает возможным трансфер Депая в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в комментарии для «СЭ» во время матча 6-го тура медиалиги между «Бей Беги» и «Народной Командой» (1:0) ответил на вопрос о возможном приглашении форварда «Атлетико» Мемфиса Депая в Москву.

— Планируете ли вы приглашать Мемфиса Депая или еще кого-то?

— Конечно, однажды он приедет!

— А в «Спартак»? В качестве трансфера.

— Возможно. Никогда не знаешь...

Промес является другом Депая. Голландцы вместе играли за сборную своей страны, а также имеют в активе несколько совместных песен и клипов.

Ранее полузащитник «Челси» Хаким Зиеш сфотографировался с именной футболкой «Спартака» на матче медиалиги «Народная Команда» — «Бей Беги». Марокканец, находящийся на игре по приглашению Промеса, вышел к журналистам с футболкой московской команды с номером «22» и своей фамилией.