Орлов: «Зачем «Спартак» опять ищет иностранного тренера? Есть Карпин, Черчесов»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что если «Спартак» расстанется с Гильермо Абаскалем, то московскому клубу нужно будет выбрать между Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым.

— Накануне 20-го тура РПЛ я говорил, что «Спартак» по-прежнему в золотой гонке. Но это, подчеркну, было еще до матча с «Факелом». Сейчас я уже так не считаю. Да и в Абаскаля веры все меньше и меньше... Ташуев просто дал ему мастер-класс! «Факел» задавил москвичей прессингом, агрессией, борьбой на каждом участке поля. Красно-белые ничего не смогли этому противопоставить.

И теперь с новой силой пошли разговоры об отставке испанца. Такова участь каждого тренера «Спартака». Он всегда под лупой, под огромным давлением. Но я не понимаю, почему в московский клуб опять сватают иностранцев. То тренера «Браги», теперь еще и Ивича. Зачем? Не пора ли сделать ставку на тех, кто уже работал в клубе и добивался определенных результатов. Если и менять Абаскаля на кого-то, то для меня очевидны две кандидатуры — Карпин и Черчесов. Оба выигрывали с командой серебряные медали, оба прекрасно знают реалии российского футбола. Им не потребуется времени для раскачки, у каждого свой почерк, — сказал «СЭ» Орлов.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов.