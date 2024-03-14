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14 марта, 19:15

Орлов: «Зачем «Спартак» опять ищет иностранного тренера? Есть Карпин, Черчесов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что если «Спартак» расстанется с Гильермо Абаскалем, то московскому клубу нужно будет выбрать между Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым.

— Накануне 20-го тура РПЛ я говорил, что «Спартак» по-прежнему в золотой гонке. Но это, подчеркну, было еще до матча с «Факелом». Сейчас я уже так не считаю. Да и в Абаскаля веры все меньше и меньше... Ташуев просто дал ему мастер-класс! «Факел» задавил москвичей прессингом, агрессией, борьбой на каждом участке поля. Красно-белые ничего не смогли этому противопоставить.

И теперь с новой силой пошли разговоры об отставке испанца. Такова участь каждого тренера «Спартака». Он всегда под лупой, под огромным давлением. Но я не понимаю, почему в московский клуб опять сватают иностранцев. То тренера «Браги», теперь еще и Ивича. Зачем? Не пора ли сделать ставку на тех, кто уже работал в клубе и добивался определенных результатов. Если и менять Абаскаля на кого-то, то для меня очевидны две кандидатуры — Карпин и Черчесов. Оба выигрывали с командой серебряные медали, оба прекрасно знают реалии российского футбола. Им не потребуется времени для раскачки, у каждого свой почерк, — сказал «СЭ» Орлов.

Сергей Галицкий, Геннадий Орлов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Галицкий — не самодур. Если «Спартак» решит убрать Абаскаля, то есть два кандидата — Черчесов и Карпин». Мнение Орлова

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов.

Валерий Карпин
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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