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Сегодня, 10:22

Булыкин: «В «Спартаке» додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто сделал это»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение «Спартака» уволить Гильермо Абаскаля.

«Самое позитивное в «Спартаке» — они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал. Я рад, что наконец-то поступили по-футбольному и уволили тренера, хотя и немножко поздновато. В любом случае сделали правильные шаги», — сказал Булыкин «СЭ»

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего Абаскалья. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

На данный момент красно-белые с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Гурьев

Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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