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Сегодня, 16:46

Ещенко считает, что Слишкович может повторить путь Карреры в «Спартаке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Может ли Слишкович повторить путь Карреры? А почему бы и нет? Все может быть. Ему сейчас выпал такой случай. Он знает команду и игроков. Может быть, у него есть свое видение и мнение, кого ставить и как. Результат доказывает все сам по себе. Хоть в матче с «Ростовом» соперник и помог, но по факту это «Спартак» рубился, играл спокойно и без нервов. Почему бы и Слишковичу не стать главным тренером, если займут 3-4 место?» — сказал Ещенко «СЭ».

Владимир Слишкович (в&nbsp;центре) исполняет обязанности главного тренера &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» при Слишковиче: ничья с «Зенитом», разгром «Ростова». Что изменил сменщик Абаскаля?

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и победили «Ростов» (5:1) в игре 25-го тура РПЛ.

Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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