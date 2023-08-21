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Судейство

Сегодня, 13:00

Орлов: «Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Михаил Игнатов и Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов назвал справедливым судейство в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

— «Зенит» провел матч с преимуществом. Да, после пенальти, реализованного Соболевым, «Спартак» имел подходы, мог создать гостям еще проблемы. Но в целом результат, конечно, закономерен. Питерцы были просто сильнее.

Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое... Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе... Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе.

А когда Абаскаль называет судейство позорным... Ребята, давайте все-таки о другом говорить. Сегодня «Спартак» в пяти турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание? Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей, как, кстати, и «Урал» в прошлом туре.

«Спартак» не умеет обороняться всей командой. Соболев и Промес порой не успевали возвращаться назад. Чего не скажешь о полузащитниках «Зенита». Гости эффективно выходили из-под прессинга и сразу же развивали свои атаки. Это называется — организация игры. Вот этого у команды Абаскаля я и не увидел. Много хаоса. Тренеру надо думать об этом, а не валить все на несправедливое решение Карасева. Есть правила футбола. Арбитр им следовал. Или Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз? Странно...

Благодаря победе «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Спартак» занимает шестую строчку с 9 очками.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль все валит на карточку Игнатову... Ребята, вы пропустили 10! Как «Факел». Орлов — о поражении «Спартака»

Михаил Игнатов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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