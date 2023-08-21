Орлов: «Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз?»

Комментатор Геннадий Орлов назвал справедливым судейство в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

— «Зенит» провел матч с преимуществом. Да, после пенальти, реализованного Соболевым, «Спартак» имел подходы, мог создать гостям еще проблемы. Но в целом результат, конечно, закономерен. Питерцы были просто сильнее.

Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое... Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе... Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе.

А когда Абаскаль называет судейство позорным... Ребята, давайте все-таки о другом говорить. Сегодня «Спартак» в пяти турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание? Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей, как, кстати, и «Урал» в прошлом туре.

«Спартак» не умеет обороняться всей командой. Соболев и Промес порой не успевали возвращаться назад. Чего не скажешь о полузащитниках «Зенита». Гости эффективно выходили из-под прессинга и сразу же развивали свои атаки. Это называется — организация игры. Вот этого у команды Абаскаля я и не увидел. Много хаоса. Тренеру надо думать об этом, а не валить все на несправедливое решение Карасева. Есть правила футбола. Арбитр им следовал. Или Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз? Странно...

Благодаря победе «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Спартак» занимает шестую строчку с 9 очками.