Сегодня, 22:32
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную Конфедерацию.
— Вы важный игрок сборной России, что думаете о переходе в Азию?
— Много раз комментировал и отвечал на этот вопрос. Будем ждать итогового решения. Могу сказать одно, что сборная нужна, собирать и играть надо. А с кем, понятно дело, руководство решит.
— А что думаете в душе?
— Не буду против еще раз забить Облаку или Куртуа, как я это делал. Почему бы нет.
— Можно еще подождать?
— Я подожду. Мне 29 лет.
— Сколько готовы ждать?
— Пока в сборную вызывают.
— Есть вероятность, что вы закончите карьеру в сборной, но будете играть за клуб?
— Если я закончу в сборной, то это будет именно концом карьеры, а не временное прекращение.