Геркус — о «Зените»: «В любой победной серии всегда есть зерно кризиса»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос, какие у «Зенита» есть причины говорить о кризисе.

«В любой победной серии всегда есть зерно кризиса. Невозможно выигрывать без конца. Рано или поздно любая серия прерывается. Ожидания этого прерывания, как я понимаю, у «Зенита» уже «звенит». В какой момент начинает исчерпываться внутренняя мотивация? После третьего, четвертого, пятого чемпионства. Это и ожидалось. Люди действительно пресыщены. Находить внутреннюю мотивацию и переступать через себя становится все тяжелее и тяжелее. В том числе и тренера это касается. Поэтому отъезд Малкома — это частность», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.