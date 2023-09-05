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РПЛ

Сегодня, 01:05

Геркус — о критике Семаком судейства: «Для «Зенита» спад — необычно, поэтому они начинают искать причины во вне»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мыслями о судействе в матчах «Зенита».

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что недоволен судейством в текущем сезоне РПЛ.

«Вы знаете, думаю, ничего не происходит. Просто действительно у «Зенита» по понятным, объективным причинам чуть-чуть наступил спад в результатах. Это не критично, но для «Зенита» это, наверное, настолько необычно, что они начинают искать причины во вне. Думаю, критика во многом связана с этим. Что касается судейства, у нас один из фокусов журналистики — это очень, очень скрупулезно разглядывать судейство. Это всегда было. Это наша национальная традиция разглядывать судейство как объект козней и теорий заговора. Мы так воспринимаем футбол. Для нас это часть разговоров, что суди всегда злоумышляют — неважно против кого в принципе. Потом появился ВАР, и появилась возможность смаковать эти моменты. Дали почву для рассуждений людям. Мне кажется, люди от этого прям получают удовольствие — не обязательно позитивное, но и негативное. Но это не критично», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

ФК Зенит
Илья Геркус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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