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Сегодня, 15:38

Геркус заявил, что предвкушает матч «Зенита» с «Краснодаром»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Илья Геркус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус заявил, что с нетерпением ждет матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 31 очком после 14 туров, команда из Санкт-Петербурга идет на второй строчке с 29 очками.

«Краснодар» «на заказ» четко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстает и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждем их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, такой матч был бы достоин минимум полуфинала. Очень интересно!» - написал Геркус в своем Telegram-канале.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 (мск).

"Зенит" становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.

 
Эдуард Сперцян вместе с&nbsp;партнерами празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге

 

Источник: Telegram-канал Ильи Геркуса
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Илья Геркус
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