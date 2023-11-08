Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:46

Гладилин назвал «Спартак» и «Зенит» самыми укомплектованными командами в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил подбор футболистов красно-белых и «Зенита».

«По подбору футболистов «Спартак» сейчас укомплектован сильнее всех в чемпионате России. «Зенит», может быть, с ним по этому компоненту на одном уровне находится. Это самые укомплектованные команды в РПЛ», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Спартак» — седьмой (21 очко). Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005437487_gladilin_spartak_i_zenit_-_samyie_ukomplektovannyie_komandyi_v_rpl
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге
«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой назвал Кордобу лучшим нападающим в РПЛ

Тарханов назвал самую сильную скамейку запасных в чемпионате России