Гладилин назвал «Спартак» и «Зенит» самыми укомплектованными командами в РПЛ

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил подбор футболистов красно-белых и «Зенита».
«По подбору футболистов «Спартак» сейчас укомплектован сильнее всех в чемпионате России. «Зенит», может быть, с ним по этому компоненту на одном уровне находится. Это самые укомплектованные команды в РПЛ», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
После 14 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Спартак» — седьмой (21 очко). Лидирует — «Краснодар» (31 очко).