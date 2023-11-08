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Сегодня, 16:55

Тарханов назвал самую сильную скамейку запасных в чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о том, у какого клуба РПЛ самая сильная скамейка запасных.

«Конечно, у «Зенита»! Я скажу, что у «Краснодара» тоже неплохие игроки на скамейке, которые в любой момент могут усилить команду. «Спартак» тоже можно внести в этот список, но красно-белые пока что плохо этим пользуются», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (31 очко).

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября. Начало — в 19:30 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005437424_tarhanov_nazval_samuyu_silnuyu_skameyku_zapasnyih_v_chempionate_rossii
Футбол
РПЛ
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Александр Тарханов
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